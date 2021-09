Motorista de app agarra passageira de 14 anos à força e acaba preso em Osasco

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante pela equipe da ROMU, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, após agarrar e tentar beijar à força uma passageira de 14 anos. O caso aconteceu na manhã de sábado (25).

Os gentes faziam patrulhamento pelo bairro Jaguaribe quando avistaram a adolescente, que pediu ajuda. A vítima informou à GCM que havia fugido de um veículo que solicitou por aplicativo após o motorista tentar beijá-la à força.

Aos guardas, a adolescente contou que solicitou a corrida no Padroeira e quando chegou na avenida Flora, o motorista estacionou o veículo, travou as portas, pulou para o banco de trás, a agarrou e tentou beijá-la. Assim que a vítima conseguiu se desvencilhar dele, saiu correndo do carro.

Após colher informações sobre as características do carro e do condutor, as equipes iniciaram as buscas na região e logo localizaram o indivíduo, que confirmou o ocorrido. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

