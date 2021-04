Motorista de app é forçado a sacar dinheiro no Assaí de Jandira durante sequestro-relâmpago

Um motorista de aplicativo foi vítima de um sequestro-relâmpago na tarde desta quarta-feira (14), em Jandira. A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu dois dos três criminosos envolvidos, após denúncia de uma testemunha que viu a vítima sendo forçada a sacar dinheiro em um caixa eletrônico no Assaí Atacadista.

De acordo com a GCM, na denúncia foi informada a placa do veículo. Após a consulta do emplacamento, as equipes da ROM e ROMU deslocaram até a residência registrada no documento do carro. No imóvel, os guardas encontraram o motorista, ainda bastante assustado, que confirmou que havia sido vítima do crime.

Após a liberação da vítima, as equipes de ronda localizaram, a partir de ferramentas de rastreamento, o veículo dos suspeitos, que estava na via de acesso João de Góes, Jardim Alvorada. Após diligências pelo Jardim Ouro Verde, foram localizados dois dos suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima e conduzidos à Delegacia de Polícia de Jandira, onde ficaram à disposição da Justiça.

O contato para encaminhamento de denúncia à GCM de Jandira é: (11) 4772-8299. As denúncias são totalmente sigilosas.

