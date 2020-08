Motorista de app expulsa grávida sangrando do carro e ela perde o bebê

Um motorista de aplicativo obrigou uma gestante que estava com hemorragia a descer de seu carro. Ele alegou que não queria sujar os bancos do veículo e a deixou um um posto de combustível. Daiany Franco estava grávida de 13 semanas e perdeu o bebê, mostrou reportagem da Record TV.

O caso aconteceu na cidade de São Paulo, na sexta-feira (21). Com dores e sangramento, a gestante pediu um carro por aplicativo para ir ao hospital. Daiany foi acompanhada por sua mãe, mas as duas foram expulsas do veículo quando o motorista percebeu que ela estava com hemorragia.

“Cuidado para não sujar o meu carro. Se sujar o meu carro, você vai pagar”, teria dito o condutor, que parou o carro em um posto de combustível para que as passageiras desembarcassem. Ele teria dito ainda para que a mulher chamasse o resgate ou um outro motorista de aplicativo.

Desesperada, a gestante e sua mãe pediram ajuda aos frentistas. Minutos depois, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e Daiany foi socorrida. Preocupados com o estado de saúde da gestante, os policiais saíram em alta velocidade e bateram em um caminhão.

“O policial do lado do passageiro desceu para chamar outra viatura e eu fiquei na rua, no meio da chuva, e pedi que Deus não levasse a minha filha porque ela tinha mais filhos para criar”, desabafou a mãe de Daiany, em reportagem ao “Balanço Geral”.

Já no hospital, Daiany foi informada de que sofreu um aborto espontâneo e perdeu o seu bebê. “O momento mais difícil foi quando eu estava no centro cirúrgico e ouvi o choro de um bebezinho. Ali eu falei ‘meu Deus, eu sei que o senhor sabe de todas as coisas, mas enquanto umas vidas estão nascendo, vou ter que tirar outra de mim’, porque eu senti todas as dores de um parto, mas não pude segurar o meu bebê no colo”, lamentou.