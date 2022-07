Motorista de app foge de marido de passageira que o confundiu com amante em Osasco

Um motorista de aplicativo deixou uma passageira em casa, em Osasco, e precisou fugir do marido dela, que o confundiu com um suposto amante. O caso aconteceu na Vila Yolanda.

publicidade

Populares que estavam na rua registraram o momento em que o marido, furioso, bate no carro do motorista de aplicativo. A vítima, desce do carro e foge a pé. Aos gritos, o homem continua atrás do condutor: “Vou te pegar, seu talarico!”, dispara o marido da passageira, enquanto acelera o veículo.

Sem entender o que estava acontecendo, o motorista corre o máximo que pode, até que volta e consegue se aproximar do homem enfurecido para tentar conversar. Ele se explica e diz que não fez nada, enquanto o marido da passageira continua disferindo xingamentos. “Estou trabalhando, olha meu carro! Eu não fiz nada”, disse o motorista. “Quem é você? Me fala quem é você, se não, vou te matar”, ameaça o homem.

publicidade

Ao “Balanço Geral”, da Record TV, o trabalhador contou que estava levando a esposa do agressor para casa, quando começou a ser perseguido. A passageira estava acompanhada por duas crianças e uma senhora. Ao finalizar a viagem e deixar a passageira em casa, o motorista achou que seria assaltado. Além de bater diversas vezes no carro dele, o agressor tentou atropelá-lo.

O motorista é casado, tem um filho de 11 meses e havia comprado o carro recentemente para conseguir trabalhar e sustentar a família. Com o carro batido, além de arcar com as parcelas do veículo, ele ficou com o prejuízo.

publicidade

Com informações da Record TV