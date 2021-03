Motorista de Corsa parado no semáforo é atingido por Hilux desgovernada e morre em Osasco

Um homem morreu na noite desta quarta-feira (10), na avenida Getúlio Vargas, Jardim Piratininga, em Osasco, após o Corsa que ele dirigia ser atingido por uma picape Toyota Hilux desgovernada que tinha ao volante um homem de 45 anos com sinais de embriaguez. O responsável pelo acidente foi detido.

O condutor da Hilux tentava fugir de uma abordagem policial, após sinal de parada feito por uma viatura por ele estar trafegando em alta velocidade. Até que perdeu o controle da direção e acabou atingindo um Corsa, que estava parado no semáforo. O motorista do Corsa, que ficou preso entre as ferragens, não resistiu e morreu no local.

O responsável pelo acidente sofreu apenas escoriações e foi encaminhado ao 10º DP de Osasco, onde se recusou a fornecer urina e sangue para exame toxicológico. Então, foi encaminhado a exame clínico que apontou que ele estava alterado. O motorista da Hilux acabou autuado por homicídio culposo, com uso de substância álcool ou drogas.

