Motorista dentro carro ilhado é resgatado pela PM em Carapicuíba

Um homem foi resgatado por policiais militares após ficar com o seu veículo ilhado em meio à enchente, na avenida Marginal do CSU, no Ariston, em Carapicuíba. O caso aconteceu na noite de ontem (6), em decorrência do temporal que atingiu a região.

Policiais da Força Tática do 33° Batalhão faziam patrulhamento na região quando foram informados de que um homem pedia por socorro. Rapidamente, as equipes foram ao encontro da vítima, que já estava presa no carro com água até altura das portas. O motorista foi retirado ileso do veículo.

As fortes chuvas que caíram sobre a região entre esta terça e madrugada de hoje (7) causaram uma série de transtornos em Carapicuíba. No bairro Novo Horizonte, a água subiu e arrastou um veículo com uma mulher dentro. A vítima foi encontrada sem vida na tarde desta quarta-feira.

Foram registrados ainda vários pontos de alagamentos. Uma escola da rede estadual, no Jardim Marilú, também foi afetada com o temporal. A água invadiu o corredor e algumas salas de aulas pela segunda vez em menos de sete dias.