Motorista é demitido após colocar “Aceitamos xerecard” e “Palmeiras não tem Mundial” no letreiro do ônibus

Um motorista de ônibus foi demitido após escrever frases como “Aceitamos xerecard”, “Palmeiras não tem Mundial” e “Nave monstro” no letreiro do transporte coletivo municipal de Campinas. O caso viralizou nas redes sociais.

publicidade

A demissão ocorreu logo após a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ter sido informada de que o veículo estava circulando nas ruas da cidade com as mensagens polêmicas. A companhia afirmou que o ônibus não estava em operação no momento em que os letreiros foram alterados pelo motorista.

Em nota, a Emdec informou que “as mensagens nos letreiros da frota do transporte público coletivo são definidas por Ordem de Serviço para a operação no sistema, trazendo, prioritariamente, o número e o nome do itinerário”. Somente em datas comemorativas, como no Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e Ano Novo, são autorizadas mensagens diferenciadas.

publicidade

INVESTIMENTO DE R$ 2,5 BILHÕES NO BRASIL// Plataforma de carros usados Kavak terá filial em Barueri