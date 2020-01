Motoristas de aplicativo fazem manifestação em Carapicuíba após morte de colega

Dezenas de motoristas de aplicativos realizaram uma manifestação nesta terça-feira (14) por ruas de Carapicuíba para pedir mais segurança, após o assassinato de Gabriel Ferreira, aos 23 anos, na madrugada do dia 5, domingo.

Baleado no tórax e no braço, Gabriel chegou a ser socorrido, em uma rua na Vila Cretti, em Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Antes de ser encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba, onde morreu, o motorista de app relatou aos policiais que havia sido vítima de um homem de camiseta azul, que atirou nele após tentar assaltá-lo.

Antes de morrer, Gabriel havia enviado mensagens a grupos de motoristas de aplicativo para alertar sobre os riscos da região.

O carro dele foi encontrado batido entre um caminhão e um muro. Gabriel foi enterrado dia 6, no cemitério do Curuçá, em Santo André, cidade onde morava.

A ocorrência foi registrada como latrocínio e é investigada pelo 1º DP de Carapicuíba. Quem tiver informações que possam ajudar na elucidação do crime pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido.