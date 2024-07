Motoristas devem ficar atentos às mudanças no sistema viário do Centro de Osasco

Motoristas devem ficar atentos às mudanças no sistema viário do Centro de...

Novas alterações no sistema viário da região central de Osasco entraram em vigor nesta quarta-feira (10). Os condutores que utilizam as principais vias do Centro devem ficar atentos às sinalizações e orientações dos agentes de trânsito.

Confira abaixo o que mudou:

1 – A rua Pedro Fioreti passa a ter sentido único de direção, sentido Avenida dos Autonomistas até a rua Presidente Castelo Branco.

2 – A Rua Euclides da Cunha passa a ter sentido inverso no trecho entre a Rua Pedro Fioreti e Rua Dona Primitiva Vianco, com sentido para essa última.

3- A Rua Minas Bogasian tem sentido alterado no trecho da Rua Dona Primitiva Vianco para Rua Pedro Fioreti.

4 – Já a Rua Cipriano Tavares passará a ter sentido da Rua Primitiva Vianco para Avenida Maria Campos

5 – A Rua Thomás Spitaletti terá inversão no sentido de direção, passando a ser da Rua Dr. Jaime Regalo Pereira para Rua Cipriano Tavares.

A Prefeitura de Osasco informou, em nota ao Visão Oeste, que os novos ajustes têm o objetivo de “melhorar a fluidez da região central” e ocorrem após avaliações técnicas decorrentes da entrega da nova entrada de Osasco.

Na última semana, foram colocados painéis eletrônicos e faixas sinalizando as mudanças no entorno. Além disso, os agentes de trânsito estão orientando os motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas que acessam as vias.