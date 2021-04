MPF denuncia 2 militares por tortura e morte em Itapevi na ditadura

Dois agentes da ditadura militar foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) pela tortura e assassinado de um ex-integrante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) na “Boate Querosene” ou “Casa de Itapevi”, no município, utilizada como cárcere clandestino da repressão.

Os militares Audir Santos Maciel e Carlos Setembrino da Silveira foram denunciados pelo MPF por homicídio duplamente qualificado e ocultação do cadáver de Elson Costa, então membro da direção do PCB, em 1975.

Os pedidos do MPF incluem também o cancelamento de aposentadorias que eles recebam atualmente, bem como de condecorações com as quais Maciel e Silveira tenham sido agraciados por sua atuação durante a ditadura.

De acordo com o Ministério Público Federal, os dois militares, junto a outras pessoas que já morreram, mantiveram Elson Costa em cárcere privado na Casa de Itapevi, sob tortura, por mais de 20 dias. Depois, o corpo dele foi esquartejado, incinerado e lançado em um rio em Avaré. Os restos mortais do militante do PCB não foram encontrados até hoje.

O MPF destaca que a morte de Elson Costa é “imprescritível e impassível de anistia”, uma vez que ocorreu em um contexto de ataque sistemático e generalizado do Estado brasileiro contra a população e, por isso, “constitui crime contra a humanidade”. (Com informações do “Uol”)