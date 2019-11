“Muita tristeza” e “maldade terrível”: Furlan e Bruna se manifestam sobre moradores de rua envenenados em Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), e a filha dele, a deputada federal barueriense Bruna Furlan (PSDB-SP) se pronunciaram na noite deste sábado (16), sobre as mortes, por suposto envenenamento, de quatro moradores de rua na manhã de hoje, após ingerirem uma bebida alcoólica que estaria “batizada” e teria sido entregue a uma das vítimas na Cracolândia, em São Paulo. Outras quatro pessoas que também tomaram a bebida estão internadas no Hospital Municipal.

“Foi com muita tristeza que recebi a notícia do caso das pessoas que faleceram na nossa cidade após ingerirem uma bebida alcoólica, possivelmente ‘batizada’, trazida de São Paulo”, declarou o prefeito, por meio das redes sociais.

“Apesar de estarem em condições de vulnerabilidade social, são seres humanos, que aqui em Barueri tem tratamento digno e até pernoitavam algumas vezes na Casa de Passagem de nossa cidade. Para as famílias, rendo minhas condolências e sincero pesar”, continuou Furlan. Bruna afirmou que a ação criminosa expressa uma “maldade terrível”.

Os mortos, todos homens, tinham entre 39 e 49 anos. Os corpos foram levados ao IML de Osasco. Entre os internados há três homens, de 31, 38 e 43 anos, e uma mulher, de 54.

O prefeito de Barueri lembrou ainda que, entre as vítimas, está um casal que esteve no Congresso Nacional, em Brasília, a convite da filha dele, a deputada federal Bruna Furlan. “Entre as vítimas, conheci o casal Marlon Alves Gonçalves (que faleceu) e Silvia Helena Euripes (que está internada). Pessoas boas e humildes. Eles até visitaram o Congresso Nacional em Brasília ano passado, a convite da minha filha deputada federal Bruna Furlan”, destacou Furlan.

“Estamos dando todo o auxílio às famílias dos que faleceram e apoio àqueles que estão internados. A nossa Guarda Municipal está colaborando com a Polícia para que se chegue a uma conclusão deste caso e que sejam punidos os culpados, se assim for comprovado. Que Deus abençoe a todos!”, completou o prefeito.

O grupo foi encontrado na rua Campos Sales por volta das 8h30 deste sábado. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Barueri, que investiga o caso.