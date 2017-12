“Muitos policiais me apoiaram”, diz policial de Osasco que viralizou detonando Bolsonaro

“Muitos policiais me apoiaram. Incrível. Eu diria a maior parte. Quem me criticou é gente que não é policial, mas pensa que é”, declarou, ao Diário do Centro do Mundo, a policial civil Mariana Lincoln Von Sohsten Rezende sobre a repercussão de sua postagem no Facebook que viralizou com críticas ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), pré-candidato à presidência.

“Quem me criticou é gente que não é policial, mas pensa que é. Ou gostaria de ser. Vigilante, segurança, gente que não sabe que, para combater o crime, não é preciso ter carta branca para matar”, continuou Mariana.

Ainda em entrevista ao Diário do Centro do Mundo, que fez um perfil sobre ela, a policial Mariana Lincoln Von declarou: “O cara (Bolsonaro) é um doente, faz mal ao Brasil, mas tem gente que não conhece nada de polícia e acha que ele vai resolver. Não vai. Eu tinha que publicar. Se não publicasse, não seria eu”, afirma.