Mulher agredida, cortada e queimada pelo companheiro em Cotia não resistiu aos ferimentos e morreu

A mulher agredida, cortada e queimada pelo companheiro, no sábado (7), em Cotia, não resistiu aos ferimentos e morreu, informou, na tarde desta segunda-feira (9), a Guarda Civil Municipal (GCM), que atendeu a ocorrência, em Caucaia do Alto.

O crime teve requintes de crueldade. Segundo a GCM de Cotia, após uma discussão, o homem atacou a mulher com um garfo, a atingindo no peito. Com ela caída, utilizou um caco de espelho, que havia quebrado pouco antes, e a cortou no pescoço. Em seguida, jogou gasolina e ateou fogo no corpo da vítima.

Guardas municipais chegaram ao local após o ataque e conseguiram prendê-lo. O assassino foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cotia. A mulher foi socorrida pela equipe do SAMU e levada ao Pronto Socorro de Caucaia do Alto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

