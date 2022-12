Mulher dá à luz dentro de casa com a ajuda de policiais militares em Carapicuíba

Mulher dá à luz dentro de casa com a ajuda de policiais...

Com a ajuda de policiais militares, uma gestante deu à luz a uma menina dentro de casa, nesta sexta-feira (16), em uma comunidade do Jardim Ana Estela, em Carapicuíba.

publicidade

A equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi acionada para atender a ocorrência na rua Pérola do Oeste. Ao chegar no endereço, os policiais perceberam que não daria tempo de levar a gestante até uma unidade médica e deram início ao parto. Em seguida, mãe e filha foram conduzidas ao Hospital de Carapicuíba, onde permaneceram em observação.

Além deste, durante a madrugada, a equipe foi acionada na rua Boa Esperança, onde outra mulher havia dado à luz uma menina. Após verificar os sinais vitais da recém nascida, eles encaminharam mãe e filha ao hospital.

publicidade