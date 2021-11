Mulher dá raposa de presente para o filho achando que é um cachorro

Uma mulher decidiu comprar um filhote de cachorro para presentear o filho, mas descobriu que o animal se tratava de uma raposa. O caso aconteceu em Lima, no Peru, e viralizou nas redes sociais.

publicidade

A família só descobriu que o animal não era doméstico depois que ele começou a crescer e a atacar as galinhas dos vizinhos. Run Run (ou Corra Corra, traduzido do inglês) era procurado pelo serviço florestal do país há oito meses.

À mídia local, Maribel Sotelo disse que comprou o animal em uma feira por cerca de R$ 72. Os vendedores teriam afirmado que ele se tratava de um cão da raça husky siberiano. “Meu filho queria um mascote e ele não sabia que era uma raposa. Ela foi crescendo e começou a tentar morder as coisas, foi quando meu marido disse ‘isso é uma raposa, não um cachorro'”, declarou a mulher.

publicidade

Run Run fugiu de casa em maio e vive rondando a região. Desde então, a família precisou ressarcir os vizinhos que tiveram porquinhos-da-índia, galinhas e galos mortos pela raposa.

A fama de Run Run continua percorrendo bairros e cidades, já que alguns moradores registraram o momento em que o animal fez algumas “visitas” inesperadas. Os vídeos publicados na última semana sobre a raposa já somam mais de 2 milhões de visualizações no TikTok.

publicidade

Autoridades florestais tentam resgatar o animal e levá-lo ao zoológico da capital peruana, mas ainda não tiveram sucesso nas buscas. Além de inusitado, o caso acendeu um alerta para os impactos causados com o tráfico de animais na região.