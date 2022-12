Mulher de 28 anos sofre mal súbito e morre durante treino em academia

Uma mulher de 28 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto treinava em uma academia. O caso aconteceu em Santa Rosa, no Equador, no dia 29 de novembro, e repercutiu na internet.

A mulher foi socorrida e encaminhada às pressas ao hospital, mas chegou sem vida. Segundo a mídia local, acredita-se que ela tenha sofrido um ataque fulminante, mas a causa da morte foi descrita como “morte súbita”.

Uma câmera de segurança da academia registrou o momento em que a mulher fazia uma série de agachamentos com o auxílio de um peso e, de repente, cai para frente com o rosto no chão.

