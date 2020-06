Mulher de 38 anos dá à luz no carro em Itapevi

A Guarda Civil Municipal de Itapevi prestou socorro para uma mulher de 38 anos que deu à luz no carro quando estava a caminho do hospital, nesta segunda-feira (29).

A mãe, que mora do Jardim Paulista, entrou em trabalho de parto em casa e foi socorrida pelo vizinho. Ao passar pela Praça Carlos de Castro, o motorista viu uma equipe da GCM com uma viatura estacionada no local e pediu ajuda. Neste momento, a mãe já havia tido o bebê dentro do carro.

As guardas femininas ofereceram suporte para a mãe e para o pequeno Miguel. Após o primeiro atendimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

A mãe e o bebê Miguel foram encaminhados para o Hospital Geral de Itapevi e devem receber alta nos próximos dias.