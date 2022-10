Mulher de 54 anos fica gravemente ferida após ser atropelada em Cotia

Uma mulher de 54 anos foi atropelada por um veículo, na tarde desta sexta-feira (7), no Jardim Araruama, em Cotia. O acidente aconteceu por volta das 13h13, na travessa da rua Metal Leve com a rua Nogam.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima teve “trauma importante na cabeça, além de traumas generalizados, inclusive em pelve”. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

Ainda sobre a oco. das 13h13 o atropelamento por auto na Rua Metal Leve com a Rua Nogam no Jd. Araruama em COTIA. Para melhor informar, a senhora ferida será socorrida ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, pelo Águia 8 do Grupamento de Radiopatrulha Aérea da PMESP. #193R

— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 7, 2022