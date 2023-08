Mulher de Faustão agradece família de doador e orações que receberam

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, o Faustão, publicou uma carta aberta no Instagram nesta segunda-feira (28) em agradecimento à família do doador de órgãos que salvou a vida do apresentador. Faustão foi submetido a uma cirurgia para transplante de coração ontem (27), no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo.

publicidade

“Ontem foi um domingo abençoado pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante”, explica Luciana, contando que Fausto foi incluído na lista de transplante no dia 8 de agosto, três dias após sua internação para tratar um quadro de insuficiência cardíaca.

Luciana diz que a família tentou preservar a situação em silêncio, “mas as coisas tomaram outro rumo”. “A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas”, continuou.

publicidade

“Agradeço a Deus por permitir que todo o processo acontecesse e a todas as orações de todas as religiões desse país que recebi em forma de afeto e fé. E finalmente, agradecer a essa família abençoada que em um momento de dor e sofrimento, disse SIM e permitiu que não só Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa superação”, declarou ainda.

Segundo Luciana, no mesmo hospital em que Faustão está internado, outra pessoa, através do SUS, recebeu “desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance de vida”.

publicidade

A esposa do apresentador agradeceu ainda aos médicos, enfermeiros e à toda equipe de enfermagem e demais envolvidos para que o transplante fosse feito.