Mulher de funkeiro de Osasco teve momentos “calientes” com Anitta em Aspen, diz jornal

Casada há dois anos com funkeiro de Osasco, MC Guimê, a cantora Lexa viveu momentos “calientes” com Anitta mesmo no frio de Aspen, nos Estados Unidos, durante viagem no ano passado. As noites juntas renderam até marcas de mordidas em Anitta, de acordo com matéria do jornal “Extra”.

Segundo a reportagem, MC Guimê estava em São Paulo enquanto Lexa e Anitta se divertiam e registravam vários momentos da viagem nas redes sociais.

Lexa usou roupas de frio de sua parceira na música Combatchy e contou que aprendeu a esquiar com Anitta.

No Twitter, a funkeira contou nesta semana que tem costume de morder e beijar os amigos quando fica bêbada. “Gente, imagina eu sendo expulsa do BBB porque mordi alguém? Porque quando eu bebo é distribuição de selinho nas minhas amigas e talvez alguém leve uma pequena mordida. Socorro! Hahaha. Fora isso sou da paz, juro!”, revelou.

Em resposta à Lexa, Anitta mostrou os hematomas e rebateu a funkeira. “Oi, migles. Leve e pequena? Vai fazer 10 dias e ainda tá desse jeitinho. Foi pra eu não esquecer de você nunca mais, né? Pode falar”, confessou Anitta, que está solteira desde o fim do relacionamento com Pedro Scooby.

Ainda segundo o “Extra”, os encontros de Lexa com o marido tem sido raros por conta da agenda apertada entre shows e os ensaios da Unidos da Tijuca, onde a funkeira vai desfilar como rainha da bateria.

