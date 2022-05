Mulher deixa recado no carro do marido após descobrir traição e viraliza: “crie vergonha na cara”

Mulher deixa recado no carro do marido após descobrir traição e viraliza:...

Um cartaz colado no vidro de um carro viralizou nas redes sociais desde domingo (15). No papel, uma mulher faz um desabafo ao descobrir que estava sendo traída pelo marido.

O caso aconteceu em Pedreira, em Belém. “Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira, volte em casa pra pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça. Respeite ela. Ass: Naná”, diz o texto escrito à mão.

O bilhete chamou a atenção de quem passava pelo local onde o veículo estava estacionado, em uma das principais avenidas do bairro. Em entrevista ao G1, a autora do cartaz, Benedita Carvalho Lopes, a Naná, disse que se surpreendeu com a repercussão do desabafo: “Eu fiz isso e pensei que só ele fosse ver”, contou.

Ela contou que escreveu o recado ao marido porque descobriu a traição, estava “no limite” com a história toda e decidiu colocar um ponto final na relação de 13 anos. Benedita é empresária e atua no ramo de alimentação e trabalhava junto com o marido, que passava noites fora de casa.