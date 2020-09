Mulher desaparece e corpo é encontrado em terreno baldio em Osasco

Na manhã desta terça-feira (29), o corpo de Carolline Brazil Pinto, de 35 anos, foi encontrado pela Polícia Militar, no Jardim Bandeiras, em Osasco. Ela estava desaparecida desde às 21h da segunda-feira.

Duas horas depois do desaparecimento, o carro de Carolline foi encontrado no Jardim Roberto. Segundo a cunhada da osasquense, um morador escutou barulhos na rua e saiu para ver do que se tratavam. “Esse vizinho disse que viu três homens saindo do carro dela. Mas, como ela não estava lá, a gente acha que o carro foi roubado ou algo desse tipo”, disse, ao Visão Oeste.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. Parentes afirmaram que Carolline e o ex-marido brigavam frenquentemente. Já à polícia, ele disse que Carolline sofria de esquizofrenia e teria tido um surto psicótico antes de sair de casa.

De acordo com a polícia, Carolline foi morta com dois tiros. O corpo da osasquense foi encontrado em um terreno, no bairro próximo ao local onde o carro foi carbonizado. O caso foi registrado no 8° DP de Osasco, que seguirá com as investigações.