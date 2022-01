Mulher descobre que comeu hambúrguer vencido há 10 anos após sentir gosto estranho

Uma mulher de 21 anos comprou e comeu um hambúrguer que estava vencido há quase 10 anos. O caso, que aconteceu na segunda-feira (10), em Santos, litoral paulista, viralizou nas redes sociais após o relato da consumidora.

publicidade

Izabela Amorim sentiu um gosto estranho quando mordeu a carne e decidiu checar a data de validade: 25 de março de 2012. “Quando eu vi a validade, mostrei para todos da casa para conferir se era aquela data mesmo. Porque eu não conseguia acreditar”, disse, ao G1.

Imediatamente a consumidora procurou o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do supermercado no qual havia comprado o produto, que foi fabricado pelo próprio estabelecimento. Ela também fez um relato nas redes sociais, onde os internautas apontaram que também poderia ser um erro de digitação do supermercado.

publicidade

A cliente registrou ainda uma reclamação no Procon e disse que vai acionar a Vigilância Sanitária do município. “Acredito que possa haver, sim, erro de digitação, mas não anula o fato do produto estar com gosto ruim”, considerou a cliente.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e informou que está apurando o caso, propondo-se a colaborar com as autoridades locais para esclarecer os fatos.