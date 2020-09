Mulher é acusada de aplicar golpes com falso aluguel de chácara em Cotia

Uma mulher é acusada de dar golpe em pelo menos 10 pessoas com falso aluguel de chácaras em Cotia. Jarilania Assis anunciava o aluguel dos imóveis nas redes sociais por preços bem abaixo da média de mercado, mas quando recebia o pagamento, cancelava a reserva e sumia com o dinheiro.

Indignada por ter o aluguel da chácara cancelado e não conseguir receber o valor que já havia pago, uma vítima postou fotos de Jarilania nas rede sociais. “Em menos de duas horas, a apareceu um monte de gente que foi vítima do mesmo golpe que eu”, relatou, em reportagem exibida pelo “Balanço Geral” na sexta-feira (18).

As reservas eram feitas por meio do WhatsApp. Por áudio, Jarilania dizia que os clientes poderiam visitar a chácara antes de fechar a reserva. No entanto, o espaço nunca era apresentado por inteiro e ela exigia que o pagamento fosse antecipado.

“Ela falava que o dinheiro tinha que ser depositado antes. Pelo menos até uma semana antes do dia reservado para segurar a reserva poque outras pessoas poderiam alugar e também para arcar com a limpeza do lugar”, explicou outra vítima.

Após receber o valor, Jarilania cancelava a reserva com diversas desculpas e sumia. Uma das vítimas chegou a implorar para que Jarilania devolvesse R$ 2.500 que pagou no aluguel do espaço por um fim de semana.

Nas redes sociais, há diversos relatos de pessoas que entraram em contato com Jarilania e foram vítimas. “Caí no golpe dela semana passada!!”, disse um homem. Outros estavam em negociação e por pouco, não caíram no golpe.

Ao menos 10 pessoas compareceram na delegacia de Cotia para denunciar a mulher por fraude. Ela chegou a prestar esclarecimentos, mas foi liberada.