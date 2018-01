Mulher é empurrada na para trilho do metrô de São Paulo e sobrevive; veja vídeo

Mulher é empurrada na para trilho do metrô de São Paulo e...

Uma mulher foi empurrada para o trilho do Metrô na estação Conceição da Linha 1 – Azul, na tarde desta terça-feira, 9. As imagens foram gravadas pela câmera de segurança do local.

Segundo informações da assessoria do metrô, o homem causador do acidente sofre de problemas mentais e empurrou a primeira pessoa que viu na plataforma.

A mulher quebrou o braço e foi encaminhada para o pronto socorro do Jabaquara. Segundo informações do Metrô, ela não corre risco de vida.

Devido o acidente, os três e metrôs circularam em velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas no período da tarde desta terça.