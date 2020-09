Mulher e filha são raptadas em Cotia ao buscar sagui comprado pela internet

Uma fotógrafa e a filha dela foram amordaçadas e assaltadas após se encontrarem com um falso vendedor de sagui. Elas foram até a zona rural de Cotia para buscar o animal, que tinham comprado pela internet, mas foram raptadas pelo homem que se passou por vendedor.

Quando o criminoso encontrou com a mulher, entrou no carro dela, chamou um comparsa e foi até a casa da família, em Sorocaba. Ao chegar no imóvel, as vítimas foram amordaçadas enquanto a dupla saqueava a residência.

“Ele [o falso vendedor] não deu o endereço porque disse que era difícil chegar até a chácara dele. Ele mandou eu parar num determinado lugar e encontrar com ele no caminho. E nessa, quando encontrei com ele no caminho, já me abordou com faca e mandou a minha filha para o banco de trás, eu no banco do passageiro e chamou o comparsa dele”, contou a fotógrafa, à TV TEM.

Segundo às vítimas, os bandidos levaram vários objetos sem chamar a atenção dos vizinhos e o prejuízo está estimado em R$ 20 mil. O delegado responsável pelo caso, Acácio Leite, informou que uma grande quadrilha que pratica roubos e sequestros foi identificada próximo à região onde elas foram abordadas.

“Pelo histórico do boletim de ocorrência narrado pela vítima, ela acabou negociando uma situação, até certo ponto ilícita, infelizmente, e foi em um lugar que ela nunca foi, de repente conversar com pessoas desconhecidas. Em um momento ela foi surpreendida e foi rendida, e perpetrou-se então o roubo”, explicou Acácio.

O caso foi registrado na Delegacia de Sorocaba e as investigações serão conduzidas pelo 8° DP da cidade.