Mulher é flagrada tentando entrar com drogas na calcinha no CDP de Osasco

Mulher é flagrada tentando entrar com drogas na calcinha no CDP de...

Uma mulher foi flagrada tentando entrar com drogas na calcinha para visitar um detento no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Osasco.

Durante procedimento de revista no scanner corporal, os agentes de segurança penitenciária do CDP de Osasco identificaram uma anormalidade na região da cintura da mulher. Questionada, ela confirmou estar com cocaína e maconha em sua calcinha. Foram apreendidos dois pacotes.

Visitas flagradas tentando entrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente suspensas do rol de visita.

Publicidade

***

Homem joga caminhão contra casa da ex em Cotia