Mulher é morta a marretadas pelo marido em Osasco

Nesta quarta-feira (12), um homem de 61 anos foi preso na região do Jardim Mutinga, zona Norte de Osasco, suspeito de matar, a marretadas, a mulher, de 51.

No momento do crime, os dois discutiam com ele acusando a esposa, com quem era casado há 30 anos, de traição. Até que o homem teria pego a marreta e agredido a mulher.

Ao ouvir o barulho, o filho do casal, que estava no banheiro, saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou a mãe sangrando. Ele segurou o pai até a chegada da polícia, que o prendeu em flagrante.

A mulher foi levada para o Hospital Regional de Osasco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em depoimento à polícia, o homem confessou o crime. O caso foi registrado no 3º DP de Osasco.

* Com informações do portal R7