Mulher é presa na Castello trazendo cocaína do Paraguai a Osasco na genitália

A Polícia Rodoviária prendeu, no sábado, 6, uma mulher de 35 anos por tráfico internacional de drogas, no km 74 da rodovia Castello Branco. Ela estava em um ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a São Paulo.

Em fiscalização, os policiais encontraram um pacote com 1,1 kg de cocaína na lixeira do banheiro do ônibus. A suspeita acabou demonstrando nervosismo e confessou que transportava a droga no órgão genital e tentou se livrar do pacote ao perceber a parada policial.

Ela declarou à polícia que trazia a droga do Paraguai rumo a Osasco e que receberia R$ 400 pelo transporte.