Mulher é vítima de trote e recebe 43 entregas de pedidos de comida em uma noite

Uma comerciante recebeu 43 entregadores com pedidos de um aplicativo de delivery que ela não fez. As encomendas começaram a chegar às 19h de terça-feira (28) e só terminaram por volta de meia-noite.

O caso aconteceu em São Carlos, no interior de São Paulo. Foram usados CPF e nome de outra pessoa para realizar as compras via aplicativo, com destino à residência da comerciante, de acordo com informações do portal “São Carlos Agora”.

Os pedidos que chegaram à casa da mulher foram dos mais variados, como pizza, açaí e água. A comerciante conta que uma das entregas estava avaliada em R$ 300 e que a entregadora chorou por conta do prejuízo.

“Ficamos envergonhados e incomodados, pois usaram o meu endereço. Fizeram um cadastro no iFood com CPF e nome falsos. Tudo isso para prejudicar o próximo”, lamentou a mulher.

Após o constrangimento, a comerciante acionou a Polícia Militar e foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. A vítima e os entregadores entraram em contato com o aplicativo de delivery, mas ainda não tiveram retorno.

A comerciante mandou ainda um recado para autor do trote: “Deus lá em cima está vendo o prejuízo que você causou em cada pessoa e o desespero que nos tomou ontem”. (Com informações do portal “São Carlos Agora”)