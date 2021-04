Mulher vira operadora de empilhadeira após curso no Portal do Trabalhador de Osasco

Suelen dos Santos Gonzaga conseguiu o tão sonhado emprego por meio do Portal do Trabalhador de Osasco. Ela procurava uma oportunidade no cargo de operador de empilhadeira, que exige uma formação específica.

Para alcançar o seu objetivo, Suelen decidiu fazer o curso de qualificação profissional gratuito oferecido pelo Portal. Ao concluir o curso e tornar-se apta para abraçar novas oportunidades na função desejada, ela conseguiu entrar para o mercado de trabalho.

“Num universo tipicamente masculino, Suelen é exemplo de que a mulher pode e deve estar onde ela quiser. Foi lá, fez o curso, encarou o desafio e derrubou o preconceito”, declarou o Portal do Trabalhador de Osasco por meio das redes sociais. “Ela está feliz porque arrumou emprego e nós, porque agora fazemos parte dessa história! Boa sorte, Suelen”.

Mais informações sobre vagas de emprego ou cursos oferecidos no Portal do Trabalhador por meio dos telefones: 156, (11) 3653-1133 ou (11) 3651-7080. O órgão também divulga oportunidades por meio das redes sociais.

