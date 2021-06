Mulher finge ser a filha de 13 anos para entrar em escola e acaba presa

Uma mulher de 30 anos foi detida após se infiltrar em uma escola se passando pela filha de 13 anos. A situação ocorreu no Texas, Estados Unidos, e foi registrada em um canal no YouTube.

A intenção do disfarce de Casey Garcia era testar o sistema de segurança da escolha Garcia-Enriquez Middle para ver até onde ela conseguiria ir sem ser descoberta. Em seu canal no YouTube, com mais der 5 mil inscritos, ela mostrou o processo de transformação, escolha da roupa e até da maquiagem para conseguir se passar pela filha adolescente.

Casey conseguiu se infiltrar na escola e, usando uma máscara cirúrgica, passou um dia inteiro na instituição, sem que ninguém a notasse. No vídeo, ela mostra que presenciou palestras e foi até ano refeitório, onde não foi reconhecida nem mesmo ao tirar a máscara para comer.

Ao ser encontrada, a mulher foi encaminhada à direção da escola, que não quis saber de suas intenções e logo acionou a polícia. Casey foi presa e deve responder por invasão de propriedade e falsificação de registros. Com o alerta, a escola se comprometeu a reforçar suas medidas de segurança.

