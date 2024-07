Mulher foragida por lavagem de dinheiro é capturada em Santana de Parnaíba

O 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) capturou uma mulher foragida da justiça nesta quarta-feira (10) em Santana de Parnaíba.

publicidade

A prisão ocorreu no bairro Chácara do Solar 2, quando os policiais avistaram um veículo Mitsubishi Outlander estacionado em via pública. A condutora do veículo apresentou comportamento considerado suspeito pelos agentes, o que motivou a abordagem.

Inicialmente, nenhum item ilícito foi encontrado durante a revista. No entanto, ao realizar uma verificação de antecedentes via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra a mulher pelo crime de lavagem de dinheiro.

publicidade

Diante da descoberta, a suspeita foi imediatamente detida e conduzida ao Distrito Policial Central de Santana de Parnaíba para os procedimentos legais cabíveis.