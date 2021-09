Mulher manda matar namorado após descobrir triângulo amoroso entre ele, a filha e o genro

Uma mulher de 36 anos foi presa, na segunda-feira (27), acusada de tentar matar o namorado e a filha dele após descobrir que ambos tinham um relacionamento. O caso aconteceu em Canindé, no interior do Ceará.

De acordo com a polícia, Maria Aparecida Barroso encomendou o crime quando soube que o companheiro, Jaelson Oliveira, de 39 anos, mantinha relações sexuais com a própria filha, 20, e genro dele, 26. Ela teria pago R$ 3 mil para duas pessoas matarem pai e filha.

Pai e filha foram alvos de um atentado na porta de casa, de acordo com informações do G1. Os atiradores, um homem e um adolescente de 17 anos, foram localizados e detidos horas depois do crime ocorrido em junho deste ano. O revólver que teria sido utilizado na ação foi apreendido.

Ainda segundo a polícia, o primeiro a descobrir a relação entre pai e filha foi o genro de Jaelson, que aceitou manter relações sexuais a três. Mesmo aceitando a situação, ele se sentiu traído e decidiu contar o caso para Maria Aparecida, a namorada do sogro.

À Polícia, Maria Aparecida disse que tentou se separar do homem, mas recebia ameaças dele. Em meio à situação, ela ofereceu a quantia de R$ 3 mil para o namorado da jovem contratar os atiradores. O caso é investigado pela polícia, que aguarda Jaelson ter alta para ouvi-lo. A polícia também investiga se o homem cometia estupro contra a filha.

