Mulher-Maravilha chega à Netflix dia 26

O filme Mulher-Maravilha vai entrar no catálogo da Netflix na próxima sexta-feira (26). A produção, estrelada por Gal Gadot, é dirigida por Patty Jenkins e tem no elenco Chris Pine e Robin Wright.

No filme, Diana Prince (Gal Gadot) é treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, mas nunca saiu de sua ilha, onde é reconhecida com a princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) sofre um acidente e cai em uma praia na ilha, Diana descobre que há uma guerra se espalhando em todo o mundo.

Decidida a acabar com o conflito, Diana decide deixar o seu lar e descobre, a cada batalha, a dimensão de seus poderes e qual a sua missão na Terra.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque do mês de junho na Netflix estão a terceira temporada de The Sinner e o filme Wasp Network: Rede de Espiões, que entraram para o catálogo na sexta (19).