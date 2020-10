“Mulher-Maravilha” é atração da Tela Quente de hoje (05/10) na Globo

A Tela Quente de hoje (05/10) vai exibir o filme “Mulher-Maravilha” na tela da TV Globo. O longa, que é estrelado por Gal Gadot e dirigido por Patty Jenkins, vai ao ar às 22h45, logo após a novela “A Força do Querer”.

Tela Quente de hoje (05/10) – “Mulher-Maravilha”

Sinopse: Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como Princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar, certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na terra.

Mais informações:

Título original: Wonder Woman

Elenco: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wrigth

Direção: Patty Jenkins

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

