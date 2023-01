Mulher morre após rojão enroscar na roupa e explodir durante a virada de ano no litoral paulista

Uma mulher de 38 anos morreu após um rojão ficar preso em sua roupa e explodir, na madrugada de domingo (1º), durante a virada de ano em Praia Grande, no litoral paulista.

A vítima estava na praia com os dois filhos no momento da explosão. Um primo da vítima disse à polícia que estavam na faixa de areia durante a queima de fogos quando um rojão atingiu a mulher, se prendeu no corpo dela e explodiu antes que conseguissem retirá-lo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que o rojão explode. As imagens são fortes. De acordo com o primo da vítima, o fogo de artifício não era da família.

O SAMU foi acionado e constatou a morte da mulher ainda no local do acidente. Até o momento, o responsável pelo rojão não foi identificado.