Mulher que esfaqueou namorado até a morte em Carapicuíba se entrega

Se entregou nesta terça-feira (4), no 2º DP de Carapicuíba a musa de bateria Aryani Menni. Ela alegou que esfaqueou o namorado, Leandro Honorato da Siva, de 35 anos, em legítima defesa.

O crime aconteceu no sábado (1º), na casa onde ela vivia, no Jardim Angélica, em Carapicuíba. O corpo de Leandro foi encontrado por volta das 13h. Aryani ligou para parentes do namorado, confessado o crime e avisou que fugiria.

Populares informaram a policiais que atenderam a ocorrência que, no dia do crime, ouviram uma discussão entre o casal e ela fugiu.

Os dois namoravam há quase dois anos. Nas redes sociais, Leandro e Ary Menni trocavam declarações de amor. “Deus ‘tá’ protegendo a nossa caminhada”, postou ela junto a uma foto do casal, no dia 14 de janeiro. “Amém…amo vc Preta”, respondeu Leandro. “Te amo”, emendou ela.

Amigos da vítima postaram diversas mensagens de luto. “Que Triste notícia irmão. Descanse em paz, que Deus receba de braços abertos”, postou um amigo. “Ontem ficamos conversando o maior tempão, parece que era uma despedida. Vai com Deus meu amigo, sem palavras. Meus sentimentos a família!”, comentou outro.