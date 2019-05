Mulher que vai casar com ela mesma ganha apoio de Renata Abreu: “Cada um tem o direito de realizar o seu sonho do jeitinho que sonhou”

Mulher que vai casar com ela mesma ganha apoio de Renata Abreu:...

A deputada federal Renata Abreu (PODE-SP) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (24) para comentar o inusitado casamento sologâmico, uma empresária que vai casar com ela mesma, no domingo (26), em Minas Gerais.

“Nunca tinha ouvido ou visto um casamento assim. Cada um tem o direito de realizar o seu sonho do jeitinho que sonhou. É isso aí”, comentou Renata Abreu.

A parlamentar aproveitou para brincar e questionar os seguidores: “e se essa união (dela com ela mesma) não der certo, como faz? (Kkkkk)”.

“É uma celebração do amor próprio”, diz empresária

A empresária Jussara Couto diz que teve a ideia de se casar consigo mesma quando conversava com uma amiga. Ela, que criou ‘Eu comigo evento’, empresa especializada em realizar casamentos solos, acredita ser a primeira cerimônia dessa natureza no Brasil.

“Trabalho com cerimonial de casamento há 20 anos, mas a vontade é genuína. Estou tão feliz e tão bem comigo que quis fazer festa para mim e casar comigo”, afirmou, segundo o jornal Estado de Minas.

A cerimônia será semelhante à de um casamento tradicional. A empresária entrará de branco, sozinha. Terá primeiras damas e pajens. Ela fará os votos se olhando no espelho: “É uma celebração do amor próprio. Quis assumir compromisso de me amar”, disse.