Mulher relata momentos de terror ao escapar de tentativa de estupro em Cotia: “me arrastava pelo cabelo”

Uma mulher de 38 anos conseguiu fugir de uma tentativa de abuso sexual, em uma área de mata, em Cotia. No corpo, ficaram os hematomas causados pela luta que travou com o agressor para escapar. O caso foi exibido em reportagem do “Brasil Urgente”, da Band, na quarta-feira (8).

A vítima voltava do trabalho quando foi atacada pelo homem. Ela relatou à reportagem que o agressor a abordou com uma faca e pediu sua bolsa. Sem reagir, ela disse que jogou a bolsa nos pés dele e recuou alguns passos. “Nessa hora, ele já não queria mais a bolsa e me puxou pelo meu lado direito. Eu falei para ele que, se fosse abusar de mim, me deixasse com vida”, lembrou a vítima.

Mesmo temendo pela vida, a mulher entrou em luta corporal para tentar se salvar. “Ele me deu vários golpes no meu rosto para me desfalecer e me arrastava pelo meu cabelo, dentro do mato”, relatou ainda a vítima, que após cerca de 10 minutos, conseguiu correr e pedir ajuda a moradores da região.

Segundo a reportagem, o suspeito conhecia bem a área e a mulher de 38 anos não teria sido a primeira vítima dele, que foi preso pela Polícia Civil. Na delegacia de Cotia, ele foi reconhecido pela vítima, e teve a prisão temporária decretada.