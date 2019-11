Mulher revida agressões, casal vai parar no PS e marido é preso, em Osasco

Mulher revida agressões, casal vai parar no PS e marido é preso,...

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na manhã de terça-feira (19), um homem por violência doméstica na avenida Valter Boveri, no Bussocaba, em Osasco.

Policiais Militares acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de troca de agressões entre um casal. No local, o homem e a mulher tinham ferimentos em decorrência das agressões. Eles foram levados pelos PMs ao Pronto Socorro do Jardim D’abril, onde foram medicados.

De lá, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência por violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria.

