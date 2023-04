Mulher tem perna amputada e dois ficam feridos após parte de teto do PS de Itapevi desabar

Parte do teto do pronto-socorro Central de Itapevi desabou, na tarde desta segunda-feira (17), deixando três pessoas feridas.

publicidade

Uma mulher de 38 anos teve a perna esquerda esmagada e membro foi amputado, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 15h34 para atender a ocorrência. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

Atualizando os dados da ocorrência de desabamento no Pronto Socorro Central de Itapevi, com esmagamento na perna esquerda, amputação da perna segue de viatura até onde esta pousado Águia… — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 17, 2023



A Prefeitura de Itapevi informou, em nota ao “Brasil Urgente”, que outras duas pessoas ficaram feridas sem gravidade.

publicidade

Além do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e GCM de Itapevi estão no local do acidente.

Ainda não há informações sobre as causas do desabamento.