Mulher tenta entrar no CDP de Osasco com maconha escondida em roupas de criança

Mulher tenta entrar no CDP de Osasco com maconha escondida em roupas...

Neste domingo (17), uma mulher foi flagrada por agentes do CDP de Osasco II tentando entrar com um cigarro de maconha dentro de uma mochila com roupas de uma criança que a acompanhava. A mulher foi conduzida ao 5° DP.

A visitante flagrada foi automaticamente suspensa do rol de visitas. O preso que ela ia visitar foi isolado e responde a Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade daquele que receberia o material ilícito, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).