Mulheres envolvidas com esquema de receptação de motos roubadas são presas em Osasco

O 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizou na segunda-feira (8), uma operação que resultou na prisão de duas mulheres por receptação de motocicletas roubadas em Osasco. A ação foi desencadeada após denúncias sobre um possível desmanche de motos no Jardim Bonança.

Ao chegarem ao local denunciado, os policiais foram recebidos por uma moradora que permitiu a entrada da equipe na residência. No interior do imóvel, os agentes encontraram outra mulher e, logo na entrada, avistaram diversas peças de motocicletas.

Quando questionadas, as moradoras confessaram que as peças eram provenientes de roubos praticados por seus companheiros. Segundo as informações fornecidas, ambos os homens fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de motocicletas nas regiões de Alphaville e Tamboré.

O esquema criminoso funcionava da seguinte forma: após os roubos, os criminosos negociavam as motos com receptadores por telefone. Uma vez concluídas as negociações, as motocicletas eram desmontadas e as peças enviadas aos compradores através de serviços de transporte por aplicativo.

Durante a operação, a equipe do BAEP localizou três quadros com motores de diferentes modelos de motocicletas: CB 500, Honda Twister e Honda CG 150. Além disso, uma placa de motocicleta também foi encontrada. Todos os itens foram identificados como pertencentes a veículos roubados.

As duas mulheres foram detidas e encaminhadas ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde foram autuadas pelo crime de receptação.