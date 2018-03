Mulheres ganham cortesia no Valet do Iguatemi Alphaville no Dia Internacional da Mulher

Mulheres ganham cortesia no Valet do Iguatemi Alphaville no Dia Internacional da...

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Iguatemi Alphaville recebe suas visitantes com uma ação especial no Valet. Durante todo o dia 8 de março, as motoristas ganharão tratamento VIP com a cortesia no Valet do estacionamento do shopping. O funcionamento do estacionamento comum permanece o mesmo nesse dia.

Algumas lojas do shopping também farão ações especiais. A partir das 12h até às 20h, todas as mulheres poderão realizar degustações de chás e refreshers do Starbucks.

Serviço:

Dia Internacional da Mulher no Iguatemi Alphaville

Quando: 8 de março de 2018

Onde: Iguatemi Alphaville (Alameda Rio Negro, 111 – Alphaville – Barueri, SP