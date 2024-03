Mulheres ganham evento especial no Parque da Cidade aos domingos de março em Itapevi

Neste domingo (10), das 10h às 16h, a Prefeitura de Itapevi inicia as celebrações do Dia da Mulher com o evento Estação Mulher no Parque da Cidade.

A programação, que seguirá pelos próximos dois domingos do mês de março (17 e 24) nos mesmos horários, busca fomentar o empreendedorismo feminino com a venda de serviços, incluindo consultas jurídicas, psicológicas, massoterapia, cabeleireiro, design de sobrancelhas, produtos artesanais, papelaria e gastronomia.

Integrando o festival Internacional Grito de Mujer, apoiado pela ONU Mulheres, o evento promoverá ainda mensagens de autoestima, respeito e combate à violência contra a mulher durante todo o mês de março.

O Estação Mulher inclui atividades como rodas de conversa, palestras e histórias compartilhadas por profissionais como Betty Lima, Paula Dias Lucena, Christiane D’Angelo, Andreia Dornel, Lúcia Querido, Sóira Celestino e Midiam Almeida. Cada domingo com uma temática específica, como Dia da Autonomia Feminina, Dia da Saúde da Mulher com serviços de saúde, e Dia de Lazer e Bem-Estar com aulas de zumba, ginástica, apresentações musicais e sorteios de brindes.

A Tenda Lei Maria da Penha, com o apoio da Equipe Guardiã da GCM, está presente para atender e apoiar mulheres vítimas de violência doméstica.

O Parque da Cidade fica na Rua Samuel da Rocha Galvão, 200 – Cidade da Saude, Itapevi.