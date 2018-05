Mulheres policiais militares são homenageadas na Câmara de Osasco

Na terça-Feira, 15, mulheres policiais militares receberam homenagens na Câmara Municipal de Osasco em comemoração ao “Dia da Policial Feminina”, que é celebrado em 12 de Maio. A data que marca a criação do Corpo Feminino na instituição, em 1955.

Três policiais do 42º Batalhão de Polícia Metropolitano estiveram presentes no evento, representando a Polícia Militar do estado. Na ocasião, houve o contato com autoridades municipais, um coquetel e flores, com as quais as policiais foram presenteadas.