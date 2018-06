Multinacional abre mais de 100 vagas em Osasco e SP. Confira como se candidatar

Quem está em busca de trabalho pode se candidatar a uma das 114 vagas, em 15 diferentes áreas, para atuação em Osasco e no bairro do Brás, em São Paulo, oferecidas por uma multinacional. O processo seletivo, intermediado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), será neste mês de junho.

O nome da empresa contratante não foi divulgado. A SERT informou apenas que trata-se de uma multinacional.

A seleção será composta por entrevista coletiva, dinâmica, entrevistas individuais, testes psicológicos e entrevistas técnicas. O exame de admissão para os selecionados ocorrem nos dias 25 e 26 de junho, para ingresso definitivo na empresa em meados de julho.

Há oportunidades para formados no ensino superior, estudantes de terceiro grau e ensino médio, além de técnicos. Todas as funções contam com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e ticket refeição.

Para concorrer às vagas é preciso se cadastrar pelo site www.empregasaopaulo.sp.gov.br ou, pessoalmente, num dos 241 Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) – confira endereços em www.emprego.sp.gov.br/institucional/equipe.

CONFIRA AS VAGAS:

Mecânico ou Eletricista de Manutenção – 55 vagas

Requisitos: ensino médio completo/curso profissionalizante na área de mecânica ou elétrica, experiência na área de manutenção e ferrovia

Descrição das atividades:

solucionar falhas, manutenção corretiva e relatórios;

manutenção preventiva e relatórios;

manutenção de equipamentos, banco de ensaio, ferramentas ou materiais;

trabalho de revisão ou renovação e relatórios;

gestão de subcontratadas (terceiros).

Técnico de Manutenção – 27 vagas

Requisitos: curso técnico em área relacionada, desejável cursando Engenharia, experiência na área de manutenção e ferrovia, desejável Inglês nível avançado (fala e escrita)

Descrição das atividades:

auxiliar gerente de manutenção de ativos;

gestão de trabalho de manutenção de ativos;

gestão de empresas subcontratadas para o serviço de manutenção de ativos;

trabalho de manutenção de ativos;

solucionar falhas, manutenção corretiva e relatórios;

manutenção preventiva e relatórios;

manutenção de equipamentos, banco de ensaios, ferramentas ou materiais;

trabalho de revisão ou renovação e relatórios;

gestão de subcontratadas (terceiros);

liderar trabalhadores;

fracas (relatório de falhas, análise e sistema de ação corretiva);

gestão de CDMS (confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e segurança)/RAMS em inglês;

cálculo de KPI;

gestão da garantia.

Líder de Grupo de Manutenção – 12 vagas

Requisitos: curso técnico em área relacionada, experiência na área de manutenção e ferrovia

Descrição das atividades:

manutenção preventiva e relatórios de resultado;

atuação nas falhas, manutenção corretiva e relatórios de resultados;

liderar técnicos e trabalhadores;

manutenção nos equipamentos, banco de ensaio, ferramentas ou materiais;

trabalho de revisão ou renovação e relatórios.

Engenheiro de Manutenção – 5 vagas

Requisitos: superior completo, experiência na área de manutenção, Coreano, nível avançado (fala e escrita – 1 vaga); Português nível avançado (fala e escrita – 1 vaga); Inglês nível avançado (fala e escrita – 2 vagas); Inglês nível avançado (fala e escrita), desejável Coreano também (1 vaga)

Descrição das atividades:

auxiliar o engenheiro sênior na gestão do trabalho da revisão (ou renovação);

gestão do trabalho – revisões e renovações;

gestão da ordem de trabalho;

gestão dos líderes, técnicos e trabalhadores;

gestão de equipamentos, banco de ensaio, ferramentas e materiais;

gestão das empresas subcontratadas (terceiros);

auxiliar gerente no gerenciamento de ativos;

gerenciamento de trabalho de manutenção de ativos;

gestão de empresas subcontratadas para o serviço de manutenção de ativos;

auxiliar o engenheiro sênior na gerência total da oficina;

gestão preventiva e correctiva de manutenção;

controle da ordem de trabalho de manutenção preventiva e corretiva;

planejamento da manutenção;

documentos técnicos da manutenção;

relatórios de performance da manutenção.

Operador Logístico – 3 vagas

Requisitos: ensino médio completo/curso profissionalizante na área de logística, experiência na área de manutenção e ferrovia

Descrição das atividades:

gestão dos materiais;

operação de empilhadeira;

operação ponte rolante.

Engenheiro de Manutenção (2) – 2 vagas

Requisitos: superior completo, experiência na área de manutenção, Coreano, nível avançado (fala e escrita – 1 vaga); Inglês nível avançado (fala e escrita – 1 vaga)

Descrição das atividades:

fracas (relatório de falhas, análise e sistema de ação corretiva);

gestão de CDMS (confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e segurança)/RAMS em inglês;

cálculo de KPI;

gestão da garantia;

especialista em solução de falhas;

manutenção corretiva e relatórios;

liderar técnicos e trabalhadores;

manutenção de equipamentos, banco de ensaio, ferramentas ou materiais.

Analista de projetos – 1 vaga

Requisitos: superior completo, experiência na área de manutenção, Inglês e Coreano nível avançado (fala e escrita)

Descrição das atividades:

dar suporte ao gerente no gerenciamento de projetos;

escrever cartas oficiais;

gestão de pagamentos;

gestão das condições contratuais;

gestão de disputas/conflitos;

gestão do cronograma contratual.

Analista de TI – 1 vaga

Requisitos: superior completo, experiência na área de manutenção, Coreano nível avançado (fala e escrita)

Descrição das atividades:

dar suporte ao engenheiro de MMIS no estágio de desenvolvimento;

operação de MMIS e gerenciamento de manutenção;

comunicação com o engenheiro fornecedor de MMIS.

Assistente de Contabilidade – 1 vaga

Requisitos: superior completo ou cursando, experiência na área de manutenção, Coreano, Inglês e Português nível avançado (fala e escrita)

Descrição das atividades:

tradução verbal (Inglês e Coreano);

tradução de documentos (geral e técnico);

assistência para o gerenciamento do projeto;

contabilidade.

Assistente Administrativo – 1 vaga

Requisitos: superior completo ou cursando, experiência na área de manutenção, Coreano e Português nível avançado (fala e escrita)

Descrição das atividades:

tradução verbal (Coreano);

tradução de documentos (geral e técnico);

assistir área administrativa, general affairs e recursos humanos.

Assistente de Controle de Materiais – 1 vaga

Requisitos: superior – cursando, experiência na área de manutenção

Descrição das atividades:

gestão de compras;

gestão de materiais;

gestão de logística;

planejamento de requisição de materiais;

desenvolvimento de fornecedores.

Líder de Grupo de Reparos – 1 vaga

Requisitos: curso técnico em área relacionada, experiência na área de manutenção e ferrovia

Descrição das atividades:

especialista em solução de falhas;

manutenção corretiva;

manutenção de equipamentos, banco de ensaio, ferramentas ou materiais.

Técnico de Controle de Materiais – 1 vaga

Requisitos: curso técnico/curso na área de gestão de materiais, experiência na área de manutenção e ferrovia

Descrição das atividades:

gestão de materiais;

gestão do almoxarifado.

Técnico de Desenvolvimento e Melhoria – 1 vaga

Requisitos: curso técnico, desejável cursando Engenharia, experiência na área de manutenção e ferrovia, Inglês nível avançado (fala e escrita)

Descrição das atividades:

engenharia de manutenção – conduzir estudo de desenvolvimento de projetos, propor soluções técnicas para cumprir com as recomendações técnicas que vêm de comitês internos da empresa de transporte ferroviário;

planejamento de manutenção/agendamento;

engenharia de manutenção e mudança de engenharia;

fracas (relatório de falhas e sistema de ação corretiva);

gestão da qualidade;

evento C;

realização, gestão de design, subcontratação, execução;

obs.: às vezes trabalho em ambiente de alta tensão.

Técnico de Planejamento – 1 vaga

Requisitos: curso técnico, desejável cursando Engenharia, experiência na área de manutenção e ferrovia, desejável Inglês nível avançado (fala e escrita)

Descrição das atividades:

planejamento da manutenção;

documentos técnicos da manutenção;

relatórios de performance da manutenção.

Técnico de Segurança – 1 vaga

Requisitos: curso técnico, experiência na área de manutenção e ferrovia

Descrição das atividades:

gestão da segurança;

gestão da saúde ocupacional;

gestão do meio ambiente da oficina.