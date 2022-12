Multinacional Alcoa abre 127 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.760

A multinacional Alcoa, líder em produtos de bauxita, alumina e alumínio, abriu 127 vagas de estágio no Programa de Estágio Alcoa 2023. As oportunidades são para atuar em São Paulo e em outros quatro municípios brasileiros.

A bolsa-auxílio oferecida vai de R$ 1.320 até R$ 1.760. Além disso, a empresa oferece benefícios como seguro de vida, plano de saúde, fretado ou vale transporte, refeitório ou vale refeição, curso de idioma e o plano exclusivo “Conta Comigo”, que oferece apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Além das vagas para estágio em São Paulo, há oportunidades em Alumar (MA), Belém (PA), Juruti (PA) e Poços de Caldas (MG).

Requisitos e inscrições no Programa de Estágio Alcoa 2023:

Os estudantes interessados em participar da seleção devem ter previsão para formação entre junho de 2024 e dezembro de 2026.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de fevereiro, no site www.ciadeestagios.com.br/vagas/alcoa/.

Sobre a empresa

No Brasil desde 1965, dedicada ao desenvolvimento compartilhado e sustentável, a Alcoa trabalha em diversos elos da cadeia produtiva de alumínio, desde a mineração da bauxita, ao refino da alumina, e produção de lingotes e pó de alumínio – produzido apenas no Brasil, entre todas as unidades Alcoa do mundo.