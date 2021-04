Multinacional DHL abre vagas em Osasco, Barueri e Itapevi para seu Programa de Trainee 2021

A multinacional DHL, especializada em logística, armazenagem e distribuição, está com vagas abertas em para seu Programa de Trainee 2021 em cidades como Osasco, Barueri, Itapevi, Jandira, Cajamar e na capital paulista, entre outras onde a empresa atue.

Devido a pandemia, este ano o processo seletivo será 100% online. Realizado desde 2007, o programa visa priorizar este ano a diversidade para formar gestores de operação logística que trarão novas ideias e possibilidades ao negócio e ocuparão posições de liderança em todo o Brasil.

No ano passado, 70% dos trainees contratados foram mulheres, contribuindo com a pluralidade e maior presença feminina no setor logístico. A organização almeja também aumentar a representatividade de grupos diversos em posições de liderança e, por isso, candidatos negros, pardos, LGBTQIA+ e PCDs também são foco deste processo seletivo.

Os interessados no programa, que tem duração de 18 meses, devem ser formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Todas as graduações serão aceitas. A companhia também solicita aos interessados disponibilidade para residir em outra cidade/estado. No total, são 25 vagas disponíveis, sendo 90% destas para atuar nas áreas de operações.

“Somos mais de 17 mil pessoas. Juntos, unimos nossas diversidades, habilidades e sonhos para criar um ambiente saudável que respeita e acolhe. Isso mostra que estamos no caminho certo e que nossas pessoas são nossos principais ativos. Juntos, transformamos e melhoramos cada vez mais nosso ambiente de trabalho”, afirma Rodrigo Viscardi, Head de Recursos Humanos da DHL Supply Chain Brasil.

Processo seletivo

O processo seletivo é estruturado em oito etapas todas online: 1 – Inscrições; 2 – Testes online; 3 – Entrevista digital; 4 – Dinâmica de grupo online; 5 – Conexão com os líderes do amanhã (encontro preparatório para etapa final); 6 – DHL Game Day; 7 – Entrevistas finais com a liderança; e 8 – Admissão. Os critérios avaliados são: aderência à cultura, habilidades comportamentais e motivações pessoais e profissionais.

O programa é construído para desenvolver e potencializar as competências do trainee, sejam elas técnicas ou comportamentais, através de experiências práticas como participação e condução de projetos, trabalho em equipes multidisciplinares, participação em treinamentos, palestras, reuniões e visitas técnicas, tudo com a supervisão das áreas de Recursos Humanos e Gestão de Talentos e a realização de job rotation de forma periódica.

A DHL não divulgou a remuneração e informa que oferece “salário e pacote de benefícios atrativos, incluindo bolsa de estudos para candidatos cujo o nível de proficiência de inglês seja intermediário, refeição no local, convênio médico e odontológico, seguro de vida, programa de participação nos resultados, Gympass, DHL Clube de Descontos, e grandes oportunidades para que os candidatos mostrem seus talentos e tenham ascensão profissional”.

Para fazer parte do processo seletivo, os candidatos devem cadastrar-se na página http://dhltrainee.com.br/, até sexta-feira, 9 de abril de 2021.